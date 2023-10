TIM, occhi puntati sul titolo dopo proposta Merlyn alternativa a KKR

TIM

JPMorgan

(Teleborsa) -, su richiesta di CONSOB, ha confermato di aver ricevuto nella giornata di venerdì una. Il titolo della società di telecomunicazioni sarà al centro dell'attenzione degli investitori nella giornata odierna, con il lungo processo di valorizzazione dell'azienda che si arricchisce di un ulteriore colpo di scena.La lettera, firmata dal fondatore di Merlyn Advisors Alessandro Barnaba, ex banchiere di, e da Stefano Siragusa, ex vice direttore generale di TIM, delinea uno: TIM manterrebbe l'intera attività di rete fissa e le operazioni di servizi cloud e digitali, mentre venderebbe l'attività di vendita al dettaglio a livello nazionale e la sua preziosa unità brasiliana per ridurre i debiti.TIM, una volta verificata la partecipazione azionaria in capo al fondo proponente,. Merlyn ha dichiarato di avere un quota inferiore al 3%, ma di essere preparato a salire al 5% per poter chiedere la convocazione di un'assemblea.

"Si ribadisce che il progetto NetCo in corso di esame è in linea con il piano approvato all'unanimità dal CdA e presentato nel Capital Market Day nel luglio dello scorso anno", viene sottolineato. In tale quadro, "proseguono le attività propedeutiche alle decisioni in ordine alle offerte ricevute dal fondo KKR nel corso delle già programmate riunioni del 3 e 5 novembre".