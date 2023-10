Wall Street in rialzo, occhi su Fed e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con gli occhi degli investitori concentrati sui risultati trimestrali e sull'appuntamento chiave con la Federal Reserve sui tassi ma di interesse. L'ottava si chiuderà con i dati sull'occupazione nel settore non agricolo americano.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 32.903 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.162 punti. In denaro il(+1%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,36%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,29%),(+1,50%) e(+1,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,60%),(+3,45%),(+3,26%) e(+2,78%).Tra idel Nasdaq 100,(+4,75%),(+3,73%),(+3,57%) e(+3,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -19,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,40%.In perdita, che scende del 4,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,3 punti percentuali.