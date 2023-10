AI, ordine esecutivo del presidente Biden: regole per le sue applicazioni

(Teleborsa) - Il vicecapo dello staff della Casa Bianca,, ha fatto sapere che "ilsta presentando le misure più forti prese al mondo sulla sicurezza dell'AI. È un passo in una strategia aggressiva per fare il possibile su tutti i fronti per accentuare i benefici dell'intelligenza artificiale e mitigarne i rischi". Il presidente degli Stati Uniti ha infatti presentato un ordine esecutivo per regolare l'applicazione dell'intelligenza artificiale chiedendo agli sviluppatori dei più potenti sistemi di IA di condividere con il governo le informazioni cruciali emerse dai test.Per la prima volta quindi il governo Usa intraprendeper contenere i rischi della nuova tecnologia e del suo utilizzo in svariati campi. L'ordine si impegna a crearee dei diritti degli americani.Biden ha chiesto che venga valutato se glipromuovano la discriminazione soprattutto quando sono usati per le sentenze, nella prevenzione dei reati, negli appalti o nelle assunzioni, soprattutto di minoranze o di immigrati. Inoltre il presidente ha chiesto protezione deisoprattutto inedLa Casa Bianca ha invitato quindi ad unaa livello internazionale di tutti i governi per implementare gli standard d'uso dell'IA in tutto il mondo.Ci sono comunqueper quello che l'amministrazione Biden può fare senza un'azione del Congresso che la Casa Bianca auspica nel documento in cui illustra il decreto. In particolare, il presidente ha chiesto ai membri del Congresso di "passare una legge bipartisan sulladei dati per proteggere tutti gli americani, soprattutto i minori". "Noi non stiamo assolutamente suggerendo che questa sia la fine della strada per regolamentare l'Ai ma noi aspettiamo con ansia uncon il Congresso per spingerci oltre", hanno sottolineato dall'Amministrazione Biden.