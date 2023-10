BCE nomina Claudia Mann come Director General Statistics

Deutsche Bank

(Teleborsa) - L'Executive Board della Banca centrale europea (BCE) ha nominatocome. Nel suo nuovo ruolo, Mann guiderà il Directorate General Statistics e guiderà la gestione e la governance dei dati presso la BCE per soddisfare le richieste degli utenti in un mondo digitale e globalizzato caratterizzato da una rapida innovazione finanziaria.Mann è Director of Internal Audit dal 2018 e in precedenza è stata Deputy Director General Finance. Prima di entrare nella BCE nel 2016, ha ricoperto ruoli manageriali pressoe KPMG.Succede a, che va inma continuerà a lavorare come consulente per il progetto Integrated Reporting Framework.