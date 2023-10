Destination Italia, CdA delibera termini AuCap. Avvia collocamento POC

Destination Italia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, haa pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della società. In particolare, il CdA ha determinato di emettere fino a un massimo di 3.157.894 nuove azioni ordinarie al, comprensivo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari a massimi 2.999.999,30 euro.L'aumento di capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie che consentirebbero alla società didell'offerta, l'espansione nei mercati esteri ad alto potenziale, la valorizzazione della tecnologia proprietaria e di realizzare mirate operazioni di consolidamento dell’offerta turistica incoming, si legge in una nota.Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di. 15.789.470 diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, rappresentati dalla cedola n. 1, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli e avranno codice ISIN IT0005569428. La data di stacco dei suddetti diritti di opzione è il 6 novembre 2023.I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nelcompresi. Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 6 novembre 2023 al 17 novembre 2023 compresi. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, saranno offerti, con codice ISIN IT0005569436, dalla società su EGM, per almeno due giorni di mercato aperto.Lensed Star S.r.l.,, ha comunicato il proprioa sottoscrivere e liberare, mediante versamento del corrispettivo, Nuove Azioni Ordinarie per un controvalore pari a 630.000 euro, nonché la propria rinuncia a esercitare 408.415 diritti di opzione alla medesima spettanti.Il CdA ha anche deliberato l'emissione delDestination Italia POC 2023-2028 (POC), dando avvio al suo collocamento. Il collocamento avrà inizio in data 1 novembre 2023 ed è previsto che si concluda in data 9 novembre 2023. Le obbligazioni saranno destinate alle negoziazioni su EGM, con codice ISIN IT0005569444.