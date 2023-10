Ottima seduta per i mercati europei in scia al calo dell'inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

BPER

Stellantis

Hera

STMicroelectronics

ERG

Digital Value

Carel Industries

IREN

Reply

Piaggio

Eurogroup Laminations

Illimity Bank

Intercos

(Teleborsa) -, anche se ottobre chiude in rosso. L'azionario europeo beneficia del, salita solo del 2,9% ad ottobre nell'Eurozona (minimo da luglio 2021), che compensa la delusione per un PIL del terzo trimestre che si è contratto dello 0,1% sempre nell'Eurozona.In particolare, a ottobre l' ha mostrato variazioni di +0,1% m/m (contro +0,3% atteso e precedente) e di +2,9% a/a (contro +3,1% atteso e +4,3% precedente). Il si è contratto di -0,1% t/t (contro attese di stagnazione), mentre la crescita tendenziale ha rallentato a +0,1% da un precedente +0,5% (contro stime pari a +0,2%).Lieve calo dell', che scende a quota 1,056. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,01%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +190 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,71%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,64%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,89%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dell'1,47%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,46%. In rialzo il(+1,38%); sulla stessa linea, effervescente il(+1,96%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 31/10/2023 è stato pari a 2,37 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,19 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi.di Milano, troviamo(+4,96%),(+3,68%),(+3,29%) e(+2,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,12%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%.di Milano,(+5,42%),(+5,02%),(+3,73%) e(+3,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,28%.scende dell'1,71%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,88%.