Wall Street debole dopo trimestrali deludenti. Attesa per Fed

(Teleborsa) -, nel giorno in cui inizia ladella Federal Reserve statunitense. Le aspettative sono che la banca centrale manterrà i tassi di interesse stabili, con l'attenzione che domani sera si concentrerà sullo statement e sui commenti del presidente Jerome Powell.Gli investitori cercano anche di comprendere quale potrà essere lo scenario sul, con il timore di una escalation delle tensioni ad altri paesi dell'area mediorientale.Intanto, prosegue la, con il 77,7% delle 251 società dell'S&P 500 che hanno riportato utili finora superiori alle stime degli analisti, secondo i dati LSEG riportati da Reuters.Tra i big che hanno diffuso i, spiccano(che ha deluso le aspettative per il trimestre poiché le vendite del vaccino anti-Covid-19 e della pillola Paxlovid hanno continuato a crollare),(che ha riportato un calo nel portafoglio ordini, anche se ha registrato utili sopra le stime degli analisti) e(che ha ritirato le previsioni su ricavi e profitti per l'intero anno, con un rallentamento della domanda).Sul, i prezzi dell'immobiliare statunitense sono risultati in aumento nel mese di agosto 2023 (sia per i dati dalla Federal Housing Finance Agency che per quelli S&P Case-Shiller ), mentre è aumentata marginalmente la crescita del costo lavoro negli Stati Uniti nel 3° trimestre del 2023.Guardando ai, ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.159 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,54%; come pure, leggermente negativo l'(-0,39%).