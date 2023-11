Brillante Piazza Affari in scia all'Europa. Corrono Tenaris e Ferrari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con ledi ieri che hanno alimentato un certo ottimismo sui mercati. Sempre sul fronte delle banche centrali, oggi la ha lasciato il bank rate al 5,25%, in una decisione largamente prevista e in linea con le scelte assunte dalla Federal Reserve negli Stati Uniti e dalla Banca Centrale Europea nell'Eurozona.L'attenzione degli investitori, archiviate ora le decisioni delle maggiori banche centrali, resta focalizzata ale alla, incentrati per questa settimana sul report del mercato del lavoro in USA, in calendario per domani. Sullo sfondo rimangono le, che però al momento non stanno influenzando i mercati.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+2,05%), raggiunge 82,09 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +184 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,56%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,48%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,42%, e vola, con una marcata risalita dell'1,85%.Sessione euforica per, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,77%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 30.325 punti. Ottima la prestazione del(+2,66%); con analoga direzione, in netto miglioramento il(+2,61%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 893,9 milioni di euro, pari al 43,62% rispetto ai precedenti 2,05 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,71 miliardi di azioni del 2/11/2023.di Piazza Affari, spicca, che chiude a +8,27%. Brilla, con un forte incremento (+5,61%). Ottima performance per, che registra un progresso del 4,41%. Exploit di, che mostra un rialzo del 3,89%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,74%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,32%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,05%),(+9,44%),(+9,16%) e(+8,60%).