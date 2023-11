Commercialisti: da Consiglio Nazionale due contributi straordinari per ordini territoriali

(Teleborsa) -. Li ha deliberati nei giorni scorsi il Consiglio nazionale dei commercialisti, mantenendo fede ad un preciso impegno assunto con il proprio programma di mandato. I due contributi saranno erogati medianteo.Come spiegato nell’informativa 135/2023,“a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione.” Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente aper ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà a partire dall’annoIl secondo contributo economico straordinario deliberato dal Consiglio nazionale a favore degli Ordini territorialContestualmente il Consiglio nazionale ha anche deliberato“Per la prima volta – è il commento del Presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio –Un impegno preso con la categoria che abbiamo rispettato. Grazie a questo intervento, i nostri Ordini territoriali avranno sia un concreto sostegno per le loro tante attività istituzionali, sia le risorse economiche necessarie per non aumentare le quote di iscrizioni ai proprio iscritti. Del resto, il Consiglio nazionale ha deliberato una mera rivalutazione monetaria di 20 euro per iscritto della quota annuale, che era ferma a nove anni fa. Nella sostanza, i due contributi straordinari consentiranno agli Ordini territoriali di non avere aggravi sui lori conti di bilancio per effetto della quota annuale dovuta dagli Iscritti al Consiglio Nazionale. Per l’effetto congiunto dei due contributi è prevedibile, anzi, un complessivo miglioramento degli equilibri dei bilanci degli Ordini”.