ICE, ricavi record a 2 miliardi di dollari nel terzo trimestre

(Teleborsa) -, fornitore leader a livello mondiale di dati, tecnologia e infrastrutture di mercato (controlla il New York Stock Exchange), ha registratodelpari a 2 miliardi di dollari (un record, +11% a/a), compresi ricavi exchange di 1,1 miliardi di dollari, ricavi da fixed income & data services di 559 milioni di dollari e ricavi da mortgage technology di 330 milioni di dollari. L'è stato di 541 milioni di dollari, contro una perdita di 191 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno."Nel terzo trimestre, abbiamo generato ancora una volta una crescita dei ricavi e degli utili per azione, guidati dalla continuazione di robusto trading nel nostro commodity complex e dalla crescita dei nostri ricavi ricorrenti - ha commentato il- I nostri ottimi risultati sono unae, mentre ci avviciniamo alla fine del 2023, ci concentriamo sull'estensione del nostro track record di crescita e sulla creazione di valore per i nostri azionisti".