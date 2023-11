Investcorp punta a raccogliere 403 milioni di dollari in IPO ad Abu Dhabi

(Teleborsa) - Investcorp Capital, colosso mediorientale dell'alternative asset management, ha fissato la forchetta di prezzo e i termini per la sua. L'intervallo di prezzo è stato fissato tra 1,90 AED e 2,30 AED per azione, il che implica un equity value compreso tra 4.163,9 milioni di AED e 5.040,5 milioni di AED (equivalente a 1.133,8-1.372,5 milioni di dollari) e un dividend yield target del 9,9%-8,4% per l'esercizio finanziario che termina il 30 giugno 2024.Supponendo che tutte le azioni dell'offerta vengano vendute, l'sarà compresa tra 1.221,7 milioni di AED e 1.478,9 milioni di AED (equivalenti a 332,7-402,7 milioni di dollari).Si prevede che il prezzo di offerta finale sarà annunciato il 10 novembre 2023, mentre l'dovrebbe avvenire il 17 novembre 2023.IVC Strategic Investment Company si è impegnata ad essere unnell'IPO con un impegno di circa 250 milioni di dollari. IVC Strategic Investment Company è una società veicolo creata per fungere da aggregatore di ordini provenienti da alcuni investitori di gestione patrimoniale e da un importante investitore con sede ad Abu Dhabi.