Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa dimostra un guadagno in chiusura di seduta, sulla scia dei rialzi messi a segno da Wall Street, la vigilia, dopo che la Federal Reserve ha mantenuto invariato il costo del denaro, ai massimi da 22 anni.L'indice giapponeseha messo a segno un +0,97%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,68%.In denaro(+0,71%); sulla stessa linea, in netto miglioramento(+1,79%).Guadagni frazionali per(+0,44%); sulla stessa linea, in rialzo(+1%).La giornata dell'1 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,25%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,25%.Il rendimento dell'tratta 0,92%, mentre il rendimento delè pari 2,69%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,2 punti; preced. 50,2 punti).