Wall Street in rialzo su scommesse per fine rialzo tassi

Starbucks

Moderna

Eli Lilly

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -sulle scommesse degli investitori che la banca centrale statunitense ha terminato di aumetare i tassi di interesse. Come ampiamente atteso dal mercato ieri sera(5,25% -5,50%, massimo da 22 anni). Nella conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha riconosciuto che l’economia nel periodo recente si è espansa a un ritmo ben superiore alle aspettative e ha ribadito che la Fed è consapevole che l’orientamento di politica monetaria è al momento restrittivo e che occorre procedere con cautela visto che gli effetti della stretta non si sono ancora visti appieno."Powell si è rifiutato di esporsi sul percorso futuro della politica monetaria, in una riunione che, a mio avviso, è stata- ha commentato Eric Winograd, Senior VP e US Economist di AllianceBernstein - il presidente non ha espresso alcuna urgenza di accelerare il processo di disinflazione, ha ignorato in larga misura l'accelerazione economica dell'estate, ha ribadito spesso la necessità di essere "attenti" o "cauti" nel definire la politica monetaria e ha osservato che il rischio di un eccessivo irrigidimento rispetto a un irrigidimento insufficiente è diventato più equilibrato".Sul, sono risultate in leggero aumento e superiori alle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana, nel 3° trimestre del 2023 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata oltre le aspettative, e sono frenati i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di ottobre.Prima della campanella sono state pubblicate numerose. Spiccano ricavi in crescita dell'11% nell'ultimo trimestre), perdita di 3,6 miliardi di dollari nel 3° trimestre per il crollo delle vendite del vaccino Covid) e(che ha tagliato la guidance sull'EPS annuale per oneri sul fronte M&A, anche se ha registrato vendite in netta crescita).Guardando ai, ilche avanza a 33.576 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,20% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.289 punti. In rialzo il(+1,24%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,13%).