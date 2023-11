Wall Street si infiamma sull'onda degli acquisti su fine rialzi tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -sulle scommesse degli investitori che la banca centrale statunitense ha terminato di aumentare i tassi di interesse. Come ampiamente atteso dal mercato ieri sera(5,25% -5,50%, massimo da 22 anni). Nella conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha riconosciuto che l'economia nel periodo recente si è espansa a un ritmo ben superiore alle aspettative e ha ribadito che la Fed è consapevole che l'orientamento di politica monetaria è al momento restrittivo e cheSul, sono risultate in leggero aumento e superiori alle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana, nel 3° trimestre del 2023 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata oltre le aspettative, sono frenati i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di ottobre, sono saliti più delle attese a settembre gli ordini all'industria, e sono aumentati pressoché in linea con le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA.Guardando ai, il listino USA mostra un guadagno dell'1,35% sul, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 4.307 punti. Effervescente il(+1,57%); come pure, ottima la prestazione dell'(+1,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,72%),(+2,22%) e(+2,09%).Al top tra i(+4,34%),(+3,81%),(+2,61%) e(+2,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Tra i(+10,90%),(+10,62%),(+9,33%) e(+6,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,17%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,77%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,15%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,39%.