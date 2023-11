Brillante Wall Street su fine rialzo tassi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

finanziario

Walgreens Boots Alliance

Nike

Chevron

Caterpillar

Lucid

Warner Bros Discovery

Starbucks

Trade Desk

Moderna

AirBnb

ANSYS

Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Brillante la borsa di New York, all'indomani della decisione della Fed di lasciare invariati i tassi di interesse. Ilchiude in deciso rialzo (+1,7%) e raggiunge i 33.839 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 4.318 punti. Ottima la prestazione del(+1,74%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,77%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,11%),(+2,40%) e(+2,40%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,22%),(+4,13%),(+3,32%) e(+3,17%).Tra i(+12,10%),(+9,92%),(+9,48%) e(+6,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,52%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,32%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,12%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Variazione occupati (atteso 188K unità; preced. 336K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)14:45: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 50,1 punti)14:45: PMI composito (atteso 51 punti; preced. 50,2 punti)15:00: ISM non manifatturiero (atteso 53 punti; preced. 53,6 punti)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,1%).