Mercati europei cauti, atteso Job Report USA

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Fineco

DiaSorin

Stellantis

Unicredit

Telecom Italia

Generali Assicurazioni

Illimity Bank

De' Longhi

Anima Holding

Ferragamo

Technoprobe

LU-VE Group

Banca Popolare di Sondrio

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con gli investitori in attesa dei dati sul mercato del lavoro, negli Stati Uniti, che potrebbero essere rilevanti per capire come procederà la Federal Reserve, a fine anno, sui tassi di interesse. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali, da una parte all'altra dell'oceano.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 82,56 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +180 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,54%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,28%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 28.548 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.408 punti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,64% sulle continue indiscrezioni su un riassetto azionario in arrivo guidato dai fondi di private equity.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,22%.Buona performance per, che cresce dell'1,70%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,58% grazie al buon andamento delle immatricolazioni di ottobre in Europa.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24% nel giorno in cui si riunisce il CdA per esaminare e deliberare sulle offerte ricevute da KKR.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,00%),(+2,91%),(+2,17%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,27%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.