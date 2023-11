Mercati prudenti. In USA creati meno posti di lavoro del previsto

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Fineco

DiaSorin

Intesa Sanpaolo

Tenaris

Telecom Italia

Unicredit

Hera

MFE A

Anima Holding

De' Longhi

Illimity Bank

Technoprobe

Ferretti

Industrie De Nora

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, dopo che il dato sul mercato del lavoro, negli Stati Uniti , ha mostrato la creazione di 150mila posti lavoro, nel mese di settembre, meno di quanto previsto dagli analisti. Il dato è importante per capire come procederà la Federal Reserve, a fine anno, sui tassi di interesse. Secondo gli addetti ai lavori potrebbe contribuire a spingere la banca centrale americana a sposare una politica meno aggressiva.Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali, da una sponda all'altra dell'oceano.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. Lieve aumento dell', che sale a 1.990,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,68%.Scende lo, attestandosi a +180 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,52%.è stabile, riportando un moderato +0,17%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%, e poco mosso, che mostra un -0,12%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,35%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.439 punti.di Milano, troviamo(+4,99%) sulle continue indiscrezioni su un riassetto azionario in arrivo guidato dai fondi di private equity. Bene inoltre(+3,26%),(+2,19%) e(+1,74%), quest'ultima ha diffuso oggi i risultati di bilancio che hanno evidenziato un utile dei 9 mesi a 6,12 miliardi di euro ed un acconto dividendi raddoppiato.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,60%: all'indomani dei conti si sono espressi gli analisti scende dell'1,58% alla vigilia del CdA per esaminare e deliberare sulle offerte ricevute da KKR.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,80%),(+3,78%),(+3,64%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Tentenna, che cede l'1,19%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,07%.