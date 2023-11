Autostrade Meridionali, CdA approva risultati al 30 settembre 2023

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) -, concessionario quotato su Euronext Milan, ha chiuso iconpari a 3.303 migliaia di euro, prevalentemente sopravvenienze attive, mentre isono complessivamente pari a 2.556 migliaia di euro, riferibili essenzialmente a oneri di funzionamento. L'del periodo è pari a 644 migliaia di euro.I risultati al 30 settembre 2023con gli omologhi risultati al 30 settembre 2022 in considerazione del fatto che nel primo trimestre 2022 Autostrade Meridionali ancora gestiva la, concessione nella quale a partire dal 1° aprile 2022 è subentrato il nuovo concessionario (la società di progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A). Pertanto, le operazioni registrate nei primi nove mesi del 2023 sono riconducibili alle sole attività di gestione riferibili alla definizione e pagamento dei debiti e incasso dei crediti residui, derivanti dalla pregressa gestione della tratta autostradale, inclusi i conguagli delle partite relative ai pedaggi ed alle attività affidate in appalto in precedenti esercizi.Al 30 settembre 2023 lacomplessiva è, pertanto, pari a 56.660 migliaia di euro, mentre al 31 dicembre 2022 ammontava a 77.652 migliaia di euro (-27,03%); la diminuzione deriva essenzialmente dai dividendi distribuiti a favore degli azionisti per 15.313 migliaia di euro.