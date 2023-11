Avvio di settimana debole per i Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Chiude poco sotto la parità il FTSE MIB, sostenuto da Banche ed Energia (in scia alla ripresa del prezzo del greggio, dopo che Arabia Saudita e Russia hanno confermato i tagli alla produzione e all'export fino alla fine dell'anno"., con la lettura finale dei PMI Servizi e Composito dell'Eurozona ad ottobre che ha confermato la prima stima: 47,8 il primo e 46,5 il secondo. Il morale degli investitori nella zona euro è migliorato più del previsto a novembre, secondo l'indice Sentix, mentre gli ordini industriali tedeschi sono aumentati lievemente a settembre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,32%, a 81,57 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +169 punti base, con un decremento di 9 punti base, con ilche si posiziona al 4,43%.tentenna, che cede lo 0,35%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,48%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 30.452 punti. Variazioni negative per il(-1,02%); sulla stessa linea, in ribasso il(-0,95%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 6/11/2023 risulta essere stato pari a 2,03 miliardi di euro, in deciso ribasso (-20,99%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,57 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,95 miliardi.di Piazza Affari, spicca Tenaris (+2,38%). Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,20%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,04%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,78%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,81%. Calo deciso per, che segna un -3,35%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,78%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,15%.del FTSE MidCap,(+2,08%),(+1,64%),(+1,59%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,76%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,47%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,70%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,77%.