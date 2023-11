Thelios (LVMH) acquisisce il brand eyewear di lusso Barton Perreira

LVMH

(Teleborsa) -, società del Gruppo, annuncia la firma dell’accordo per, azienda attiba nell'occhialeria di lusso,a Los Angeles, in California.Il brand Barton Perreira, sinonimo di un design essenziale e di un'artigianalità di altissimo livello,. Per Thélios, uesta acquisizione rafforza il portafoglio marchi con un, che contribuirà a consolidare la leadership nell'occhialeria di lusso., CEO di Thélios, si è detto entusiasta di "accogliere Barton Perreira nel nostro portafoglio di Maison. Il marchio è una vera e propria perla nel settore dell'occhialeria, sinonimo di lusso essenziale, design senza tempo ed eccezionale maestria artigianale"., co-fondatore e CEO di Barton Perreira,, co-fondatrice e designer di Barton Perreira, hanno espresso il loro entusiasmo per l'acquisizione, dichiarando "siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che Barton Perreira ha raggiunto nel corso degli anni e crediamo che questa partnership con Thélios porterà il nostro marchio a nuovi livelli. Thélios condivide la nostra passione per l'artigianato e la qualità, e siamo entusiasti di poter assistere ai meravigliosi risultati che raggiungeremo insieme".Attraverso la selettiva rete di distribuzione di Thélios,di tutto il mondo, a integrazione delle boutique del marchio. Il brand, che ha una forte presenza nel mercato statunitense, potrà inoltrenel settore del lusso, per espandersi nei mercati ad alto potenzialeSia Bill Barton che Patty Perreira manterranno i rispettivi ruoli in azienda e continueranno a guidare il marchio nella sua nuova fase di crescita. La conclusione dell’operazione è prevista nelle prossime settimane.Thélios aveva recentemente annunciato l'acquisizione di Vuarnet, suo primo marchio di proprietà. L'iconico marchio francese di occhiali ha una forte tradizione e una riconosciuta capacità artigianale nel campo delle lenti minerali.