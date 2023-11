Mercati deboli. Focus su banche centrali

CNH Industrial

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Nexi

CNH Industrial

DiaSorin

Poste Italiane

Tenaris

Saipem

ENI

Moncler

Intercos

Tinexta

Caltagirone SpA

Sesa

LU-VE Group

Saras

MFE A

Ferretti

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari prova a resistere al vento delle vendite dove si mette in evidenzadopo aver confermato il delisting da Milano , per restare quotata solo a New York, e avere annunciato un nuovoda 1 miliardo di dollari.Sul fronte geopolitico, l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle, che incidono anche sui prezzi del greggio . Sul versante macroeconomico, dalla Cina sono arrivati dati sul commercio più deboli del previsto . Intanto, i mercati continuano a guardare alle future mosse di politica monetaria: in settimana interverranno diversi banchieri centrali, tra cui la presidente della BCEe il governatore della Fed,,. entrambi nella giornata di giovedì.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,51%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 79,16 dollari per barile, in forte calo del 2,05%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,53%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,33%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.620 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.486 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,66%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,49%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,75%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,63% dopo aver pubblicato il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno.Le peggiori performance, invece, si registrano sui titoli energetici:ottiene -1,68%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,33%. Tentenna, che cede l'1,29%.Nel lusso, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.di Milano,(+3,16%),(+2,10%),(+2,04%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,48%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.