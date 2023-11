Poco mossa la Borsa americana, occhi a conti e discorsi Fed

UBS

WeWork

Uber

Carlyle

KKR

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

Informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

energia

materiali

beni industriali

Salesforce

Intel

Microsoft

Nike

Chevron

Dow

Boeing

Caterpillar

Datadog

Globalfoundries

Zscaler

Atlassian

Constellation Energy

Baker Hughes Company

Fortinet

JD.com

(Teleborsa) -, che viene da una settimana di importanti guadagni sull'aspettativa che i tassi di interesse hanno raggiunto il picco. Gli investitori sono vigili rispetto a ulteriori indicazioni dai dati macroeconomici, oltre che daper comprendere i possibili tempi di un'inversione delle politiche monetarie restrittive. Il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, ha dichiarato che un atterraggio morbido è ancora sul tavolo mentre la Fed cerca di combattere l'inflazione senza danneggiare in modo significativo l'economia.Poche indicazioni dai. Nel mese di settembre 2023, la bilancia commerciale USA ha mostrato un disavanzo di 61,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di agosto e superiore alle attese degli analisti.Tra leha riportato una perdita di 785 milioni di dollari (più ampia del previsto) nel terzo trimestre, con la banca svizzera che è stato colpita dai costi legati all'integrazione di Credit Suisse;ha dichiarato bancarotta (ai sensi del Chapter 11) in un tribunale del New Jersey, poiché il fornitore di spazi di coworking è alle prese con una flessione post-pandemia nell'occupazione degli uffici e con contratti di locazione costosi.Tra lepubblicate prima dell'apertura del mercato, prevede un EBITDA rettificato in crescita nel quarto trimestre. Sono arrivate alcune indicazioni anche da: siache hanno registrato utili distribuibili (che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti) in calo nel terzo trimestre, con AUM in crescita su base annua.Guardando ai principali indici, ilsi ferma a 34.126 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.373 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In denaro il(+0,82%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,38%).(+1,00%),(+0,81%) e(+0,56%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,63%),(-1,92%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,13%),(+1,87%),(+1,46%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.iccola perdita per, che scambia con un -1,34%. Tentenna, che cede l'1,29%.Al top tra i, si posizionano(+31,09%),(+7,01%),(+4,35%) e(+3,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,64%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,80%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,50%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65 punti; preced. 63,8 punti).