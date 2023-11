Wall Street chiude positiva e guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura positiva per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 34.096 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.366 punti. Leggermente positivo il(+0,37%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,41%).Gli investitori scommettono sul fatto che iabbiano raggiunto il picco in seguito alla decisione del FOMC di lasciare i tassi invariati nell'ultima riunione. Tali aspettative saranno messe alla prova questa settimana da una serie di discorsi di funzionari della Fed, tra cui il presidente. Intanto, investitori e analisti continuano a monitorare i segnali che arrivano dalle trimestrali. Walt Disney, Instacart e Biogen sono tra le principali aziende che diffondo i dati questa settimana.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,78%) e(+0,66%). Nel listino, i settori(-1,19%) e(-0,51%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,46%),(+1,10%),(+1,06%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,54%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,08%.Al top tra i, si posizionano(+6,54%),(+3,94%),(+2,54%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,04%.Crolla, con una flessione del 6,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,85%.Calo deciso per, che segna un -3,64%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -60,3 Mld $; preced. -58,3 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65 punti; preced. 63,8 punti).