Cauta la Borsa di New York

(Teleborsa) - Prosegue prudente la borsa di Wall Street, confermando la cautela dell'avvio, con gli occhi degli investitori puntati sulle banche centrali, nella settimana in cui sono attesi i discorsi di diversi banchieri centrali, mentre sullo sfondo restano i timori sul conflitto in Medio Oriente. AttesoDomani, giovedì, sono attesi gli interventi del presidente Fed, Jerome Powell e della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. Intanto i commenti di alcuni funzionari della Federal Reserve, nelle ultime ore, hanno suggerito che la banca centrale statunitense potrebbe non aver ancora finito nell'aumento dei tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.095 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.380 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(+0,07%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,12%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,32%),(-0,90%) e(-0,50%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Tentenna, che cede l'1,42%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,23%.(+2,92%),(+2,15%),(+1,95%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,88%.Seduta negativa per, che scende dell'8,14%.Sensibili perdite per, in calo del 5,88%.In apnea, che arretra del 4,06%.