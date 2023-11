Consulenza, BIP acquisisce l'inglese Verco per crescere nella sostenibilità

(Teleborsa) -, multinazionale italiana di consulenza, ha annunciato l', società inglese attiva nel settore dell'energia e della sostenibilità che fornisce soluzioni a zero emissioni di CO2 alle organizzazioni in molteplici settori: industriale, pubblico, retail e immobiliare. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.In particolare, Verco è una azienda B Corp. che supporta le imprese per ridurre il loro impatto ambientale attraverso. Gli oltre 80 professionisti di Verco si uniranno agli esperti del Centro di Eccellenza Sustainability di BIP."Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Verco, un'organizzazione che riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni per un futuro a zero emissioni di CO2 - dichiara, Partner e Head of Sustainability & Energy Management Global Department di BIP - In questo periodo storico in cui gli effetti dannosi del cambiamento climatico si manifestano in modo costante, intendiamo valorizzare le nostre competenze perin una vasta gamma di settori aziendali".