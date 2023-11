Credit Agricole, 3° trimestre oltre le attese trainato da investment banking

Credit Agricole

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche dell'eurozona, ha chiuso ilcon unin crescita del 32,8% a 1,75 miliardi di euro, superando la stima media degli analisti fornita dalla società di 1,37 miliardi di euro. L'utile netto a livello di gruppo è salito del 21% a quota 2,38 miliardi di euro.sono stati pari a 6,34 miliardi di euro, con un aumento del 19,2% rispetto all'anno precedente e al di sopra delle aspettative di 5,99 miliardi di euro. A livello di gruppo, sono stati pari a 9,25 miliardi di euro (+12,5%).Ilsi è materializzato attraverso una diminuzione della produzione di prestiti, osserva la banca, che è stato tuttavia. In effetti, il Corporate e Investment Banking ha registrato i suoi migliori primi nove mesi nel 2023 sia in termini di ricavi che di utile netto, nonché un terzo trimestre di alto livello, con una forte crescita sia nei mercati dei capitali che nell'investment banking, nonché nella finanza strutturata e nella gestione della liquidità.In particolare, i ricavi sottostanti del Corporate and Investment Banking (CIB) sono in aumento del +9,2% rispetto al terzo trimestre del 2022, attestandosi a 1.415 milioni di euro. Tale incremento è stato trainato dale dall', con ricavi sottostanti pari a 660 milioni di euro, in crescita del +26,8% rispetto al terzo trimestre 2022, grazie agli ottimi risultati di(+25,6% nel periodo) particolarmente sostenuto dall'ottima performance dei prodotti strutturati e delle cartolarizzazioni, in un contesto di tassi di interesse in rialzo.L'beneficia nel trimestre di forti afflussi (13,7 miliardi di euro), con un contributo positivo da tutte le asset class (attivo a medio/lungo termine e prodotti di tesoreria) e dalle joint venture. Anche ilè stato caratterizzato da una raccolta netta positiva.