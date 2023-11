IBL Banca, collocata cartolarizzazione di titoli asset backed da 360 milioni

UniCredit

(Teleborsa) -, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto (CdQ), ha lanciato e perfezionato con successo un'operazione didi titoli asset backed collocata sul mercato dei capitali, per un ammontare complessivo di circaIl portafoglio oggetto della cartolarizzazione è costituito da, si legge in una nota, che spiega operazione si pone nel quadro di rafforzamento e diversificazione delle strategie di funding della banca.Sono stati ricevutida investitori nazionali ed internazionali fino a coprire 1,75 volte l'ammontare offerto pari a 290,2 milioni di euro. I principali sottoscrittori sono stati banche, con una quota del 60 %, seguite da asset manager con il 40%."L'operazione che abbiamo perfezionato segna un passo ulteriore di IBL Banca nel settore delle cartolarizzazioni, in cui abbiamo acquisito negli anni una significativa esperienza - ha commentato l'- Il collocamento diretto di titoli asset backed sul mercato dei capitali è stato apprezzato da investitori istituzionali sia italiani che stranieri, a conferma della qualità dei crediti sottostanti, ottenendo forte interesse da parte di altri istituti bancari".Il collocamento è stato, in qualità di Joint Lead Managers. IBL Banca e UniCredit hanno agito anche come co-arrangers dell'operazione.