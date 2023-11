Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

S&P-500

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,17%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,072. Perde terreno l', che scambia a 1.955 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,72%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 75,52 dollari per barile, con un ribasso del 2,39%.Sulla parità lo, che rimane a quota +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%,è stabile, riportando un moderato -0,11%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 28.433 punti, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 30.326 punti.In rialzo il(+0,98%); con analoga direzione, sale il(+1,03%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima è stato pari a 2,39 miliardi di euro, con un incremento di ben 456,9 milioni di euro, pari al 23,68% rispetto ai precedenti 1,93 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi di azioni dell'8/11/2023.Su 414 titoli trattati in Borsa di Milano, 177 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 194. Invariate le rimanenti 43 azioni.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,28%.Buona performance per, che cresce del 2,64%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,13%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'2,00%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,69%.scende del 2,37%.Calo deciso per, che segna un -1,73%.Tra i(+5,85%),(+4,66%),(+4,17%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,03 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,98%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,73%.