Wall Street cauta. Occhi su Powell

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori puntati sulle banche centrali, nella settimana in cui sono attesi i discorsi di diversi banchieri centrali, mentre sullo sfondo restano i timori sul conflitto in Medio Oriente. AttesoDomani, giovedì, sono attesi gli interventi dele della. Intanto i commenti di alcuni funzionari della Federal Reserve, nelle ultime ore, hanno suggerito che la banca centrale statunitense potrebbe non aver ancora finito nell'aumento dei tassi di interesse.Indicazioni di politica monetaria sono arrivate anche dal Regno Unito, dove il governatore della, ha precisato che èTra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,20%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.387 punti. Sulla parità il(+0,11%) così come l'(+0,2%).