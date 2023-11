Borse europee in rally

S&P-500

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,08%. Gli investitori guardano alle indicazioni sulle prospettive di politica monetaria che arrivano dai discorsi della presidente della BCE Lagarde e del governatore della Fed Powell.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,071. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,69%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,46 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +179 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,44%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%, buona performance per, che cresce dello 0,73%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,13%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 30.572 punti.A Piazza Affari il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,17 miliardi di euro, in calo del 9,15%, rispetto ai 2,39 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,64 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+9,70%),(+4,69%),(+3,30%) e(+2,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,41%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.di Milano,(+11,42%),(+8,10%),(+7,94%) e(+7,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.Tentenna, che cede l'1,48%.