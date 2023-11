Piazza Affari in rialzo trascinata da Nexi e banche

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

BPER

Banco BPM

Fineco

Prysmian

Hera

Leonardo

Industrie De Nora

MFE B

MFE A

De' Longhi

Tod's

Zignago Vetro

Technoprobe

Saras

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, con numero titoli mossi dall'. Gli investitori guardano alle indicazioni sulle prospettive di politica monetaria che arrivano dai discorsi della presidente della BCE Lagarde e del governatore della Fed Powell.La Banca centrale europea ha detto oggi nell'che è probabile che l'economia rimanga debole per la parte restante del 2023, con l'impatto dei tassi di interesse più elevati che si sta ampliando nell'economia.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,069. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.947,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 75,72 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +181 punti base, con ilche si posiziona al 4,46%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,47%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,47%, e buona performance per, che cresce dello 0,81%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,57%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.516 punti. Buona la prestazione del(+1,22%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+1,12%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,47%),(+3,32%),(+2,54%) e(+2,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+9,34%),(+9,17%),(+8,95%) e(+8,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,76%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,57%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,17%.