Wall Street debole guarda alla Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

beni di consumo secondari

Walt Disney

Boeing

Intel

Caterpillar

Amgen

Home Depot

Nike

Merck

Marvell Technology

Micron Technology

Sirius XM Radio

Nvidia

Tesla Motors

Gilead Sciences

Lucid

Biogen

(Teleborsa) - Wall Street prosegue con debolezza con gli investitori che monitorano le evoluzioni del conflitto in Medio Oriente e le possibili ricadute sull’economia globale. Intanto dal fronte macroeconomico, è emerso che nell'ultima settimana sono calate le richieste di sussidio alla disoccupazione, tuttavia meno di quanto atteso dagli analisti.C'è attesa per gli interventi pubblici dei presidenti della BCE e della Federal Reserve, dopo che ieri il numero uno dell'istituto statunitense, Powell, non ha parlato di politica monetaria mentre in serata interverrà a un panel organizzato dal Fondo monetario internazionale.Tra gli indici statunitensi, ilsi muove sotto la parità che scende a 34.003 punti, con uno scarto percentuale dello 0,32%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.368 punti. In lieve ribasso il(-0,31%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,43%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,62%) e(-1,51%).Al top tra i(+7,74%),(+1,77%),(+1,51%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.scende dell'1,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,35%.Al top tra i, si posizionano(+5,10%),(+4,37%),(+3,42%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,34%.Seduta negativa per, che scende del 3,85%.Calo deciso per, che segna un -3,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,81%.