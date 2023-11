Wall Street poco mossa, allunga la striscia positiva

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Amgen

Microsoft

Apple

Merck

Walgreens Boots Alliance

Intel

Chevron

Honeywell International

ANSYS

Applied Materials

Intuit

KLA-Tencor

Warner Bros Discovery

Lucid

Biogen

Illumina

(Teleborsa) - A, il, chiudendo la giornata su 34.112 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.383 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(+0,11%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,17%).Nonostante i guadagni siano stati marginali, i principali indici hannoSi distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,22%),(-0,73%) e(-0,42%).Al top tra i(+0,83%),(+0,78%),(+0,62%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,19%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+1,86%),(+1,77%),(+1,69%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -19,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,14%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,67%.scende del 3,32%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65 punti; preced. 63,8 punti).