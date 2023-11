Destination Italia, prima fase collocamento POC raccoglie 1,82 milioni di euro

Destination Italia

(Teleborsa) -, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che si è"Destination Italia POC 2023-2028" (POC), con sottoscrizione di 607 obbligazioni convertibili, dal valore nominale di 3.000 euro ciascuna, per un importo complessivo pari a. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale e la cedola annua è pari al 7%, pagata con cadenza semestrale posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.Leobbligazioni saranno offertefino all'importo massimo di 3.000.000 euro.La società ha inoltre presentato ladel POC. L'ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per il 14 novembre 2023, mentre il primo giorno delle negoziazioni (che coincide con la data di godimento e la consegna dei titoli agli investitori) è previsto per il 16 novembre 2023.