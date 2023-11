Mercati asiatici negativi, crollano SMIC e SoftBank

Tokyo

(Teleborsa) -, seguendo il ribasso di Wall Street in scia aarrivati dal presidente della Fed Jerome Powell. Sul sentiment generale pesano anche i, come quelli di SMIC (il più grande produttore di chip della Cina) e SoftBank (conglomerato giapponese con importanti investimenti in aziende tech).In particolare,ha registrato un calo dell'80% nei profitti del terzo trimestre poiché la debolezza della domanda globale ha colpito duramente le cosiddette fonderie.ha registrato un'altra perdita durante il secondo trimestre di 931,1 miliardi di yen (6,2 miliardi di dollari), superiore rispetto alle attese., il(-0,24%) è il leggero calo, come pure si posizionano sotto la parità(-0,38%) e Shanghai (-0,47%).In ribasso(-1,49%); sulla stessa tendenza, in rosso(-0,72%). Consolida i livelli della vigilia(-0,1%); leggermente negativo(-0,53%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,86%, mentre il rendimento delè pari 2,66%.