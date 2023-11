Pioggia di acquisti a Wall Street nonostante Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Intel

Microsoft

Dow

Apple

Walt Disney

Merck

Nike

Johnson & Johnson

Advanced Micro Devices

KLA-Tencor

Lam Research

Applied Materials

Trade Desk

Illumina

Lucid

Astrazeneca

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con gli indici positivi, con gli investitori che temono che la Fed possa varare una ulteriore stretta monetaria per contenere l'inflazione. Ilha sottolineato di non essere sicuro che la posizione della banca centrale americana sia sufficiente per riportare l'inflazione al target del 2%. Sulla scia delle sue dichiarazioni i listini azionari americani ieri hanno interrotto la serie positiva più lunga degli ultimi due anni con la cautela che ha prevalso sul sentiment degli operatori.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 34.160 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Su di giri il(+1,74%); sulla stessa linea, sale l'(+1,19%).In luce sul listino nordamericano S&P500 i comparti(+2,09%),(+1,23%) e(+1,01%).del Dow Jones,(+2,46%),(+1,89%),(+1,75%) e(+1,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,46%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,05%.Al top tra i, si posizionano(+4,56%),(+4,26%),(+3,98%) e(+3,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -17,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 13,45%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,66%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,31%.