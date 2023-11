Standard Ethics: settore bancario mostra maggiori miglioramenti in ambito ESG

Svenska Handelsbanken

(Teleborsa) - Grazie anche alla spinta delle autorità di settore e delle banche centrali, ilè "". Lo afferma, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, pubblicando le ultime modifiche ai rating ESG di 40 tra le maggiori banche europee quotate in borsa.Lenel settore includono l'upgrade dia "EE+" e di, il cui Outlook è stato elevato a "Positivo". Sono stati aggiornati anche(EE Corporate SER),(EE- Corporate SER) e, nell'ultimo mese,(E+ Corporate SER), mentre l'unghereseè passata da "Pending" ad un Corporate SER "E+".Gli analisti scrivono che "il settore si sta muovendo costantemente nella stessa direzione degli organismi internazionali" e che "la, con oltre il 50% delle banche europee che ad oggi ha raggiunto il Sustainable Grade".Tra leche Standard Ethics deve monitorare vi sono la, la valutazione dei clienti aziendali in ambito ESG e la definizione e gestione degli strumenti finanziari ESG. Nel primo caso, c'è il rischio che l'IA venga considerata solo come tecnologia e che non vengano presi in considerazione gli impatti etici evidenziati dall'UE e dall'OCSE.In secondo luogo, c'è il(anche attraverso società esterne legate agli investitori) senza garantire ai clienti indipendenza di giudizio e metriche uniformi. Infine, il rischio maggiore risiede nello sviluppo di prodotti legati a KPI ESG, dove il controllo sull'uso dei proventi è largamente assente.