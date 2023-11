Antares Vision, ricavi 9 mesi a 161 milioni. Fiduciosa su guidance 2023

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha chiuso iconpari a 160,5 milioni di euro, in crescita del +20,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il cambiamento di perimetro di consolidamento (per le società acquisite nel 2022 - ACSIS, Packital e Vescovini, Smart Point) ha contribuito alla crescita per il 3,3%, mentre la dinamica dei tassi di cambio per lo 0,7%. La crescita organica e al netto Fx è stata, quindi, del 16,4%."Nel terzo trimestre 2023 il Gruppo ha continuato la propria strategia di crescita con un incremento dei ricavi del +20.5% Y/Y, nonostante lo, con una escalation delle conflittualità mondiali e le spinte inflazionistiche", ha commentato, Presidente e Co-CEO di Antares Vision."Per fronteggiare i cambiamenti in atto e cogliere al meglio le opportunità del mercato - ha aggiunto - il Gruppo stache consentiranno di: i) focalizzare l’attenzione sulla marginalità dei progetti; ii) monitorare e contenere in modo più puntuale i costi delle commesse durante la loro realizzazione; iii) migliorare e accorciare i tempi di realizzazione e consegna dei progetti ai clienti; iv) revisionare la politica di credito e rafforzare le procedure di recupero, per diminuire l’esposizione nei confronti dei clienti; v) standardizzare il portafoglio di soluzioni".I risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2023 rendono Antares Vision, seppure in "un contesto ancora sfidante e in evoluzione". Antares Vision conferma per il FY 2023 un incremento atteso del fatturato tra il +10% e il +12% (€245-250m). Per quanto riguarda la marginalità, il management si attende un FY23 Adj. EBITDA pari a €37 - 40 milioni, con una profittabilità pari a 15-16% rispetto al 18,2% fatto registrare nel FY 2022. Infine, per quanto riguarda la PFN, la Società stima per fine 2023 un indebitamento netto pari a €90-95 milioni.