BolognaFiere, attesa l'assemblea per l'esame dell'IPO

(Teleborsa) - E' attesa per oggi 13 novembree, che dovrebbe approvare il progetto di quotazione in Borsa, presso il mercato, il segmento dedicato agli investitori professionali. Il progetto, già approvato dal CdA a fine ottobre, va a completare il progetto didel Gruppo, finalizzato alla crescita in Italia e all'estero.La Fiera di Bologna, infatti, realizza(il 19% secondo uno studio Roland Berger per Aefi) e punta a crescere ancora sui mercati internaionali, oltre che in Italia, dove conta di ampliare gli spazi espositivi con l’aggiunta di 140mila mq netti.Per affrontare queste sfide, il Gruppo ha messo a punto un'operazione di, comprendente undi 20 milioni, ilfino a 60 milioni da parte della Camera di Commercio e del Comune di Bologna ed una servizio dell'IPO."Dopo l’aumento di capitale, i conferimenti in natura del Comune di Bologna e della Camera di Commercio, il sodalizio con un partner industriale leader di mercato come Informa, quello di oggi è un altro importante passo verso il pieno compimento del piano di sviluppo progettato quando il mondo si è fermato per la pandemia e lo abbiamo realizzato in meno di due anni", ha affermato ilche ha dato il via libera al progetto di quotazione."Abbiamo le carte in regola per continuare a competere con i principali player del mercato fieristico internazionale", ha aggiunto il numero uno di BolognaFiere, che conta diIl processo di quotazione - spiega Milano Finanza - avverrà con unche verrà offerto in opzione ai soci ad un. L'iter di quotazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024. E' previsto che partecipi il gigante britannicoche punta a sottoscrivere ilemesso a luglio 2022, portando la sua. Informa non potrebbe però superare la quota del secondo socio, la, che ha una partecipazione del 19,77%, e assieme al primo socio pubblico, il, che ha una quota del 26,34%, manterrebbe il controllo del polo fieristico con una quota superiore al 50% dopo l'IPO. Informa non sarebbe l'unico big del settore fieristico nel capitale di BolognaFiere, cui partecipa anchecon uno share del 5.2% del capitale., risultando la più ampia fra gli operatori fieristici quotati in Borsa.