TPS acquista azioni proprie

(Teleborsa) -, holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, ha, tra il 6 e il 10 novembre 2023, complessivead un prezzo medio ponderato di 5,225 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni la Società possiede, al 10 novembre, 55.000 azioni proprie pari allo 0,758% del capitale sociale. Le società controllate da TPS non possiedono azioni della Capogruppo.Intanto, a Piazza Affari, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 5,2 euro, con un calo dello 0,95%.