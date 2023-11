WIIT, 9 mesi in crescita. Prosegue scouting per M&A

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 conpari a 96,2 milioni di euro (+12,7% rispetto allo stesso periodo del 2022), unpari a 37,7 milioni di euro (+26,5%) con un margine sui ricavi al 39,2%, e unpari a 11,6 milioni di euro (+21,6%)."Sononei primi nove mesi dell'anno sia in termini di fatturato che di EBITDA che ha registrato una crescita più che proporzionale rispetto ai ricavi e al di sopra delle nostre aspettative, in particolare in Italia, grazie al mix positivo e al raggiungimento delle sinergie di costo a supporto del margine - ha commentato l'- Prosegue infine l'attività di scouting in centro Europa di possibili target di operatori regionali di piccola media dimensione a supporto del progetto di consolidamento in quest'area".La(indebitamento) è pari a -160,6 milioni di euro (140,62 milioni di euro al 31 dicembre 2022).