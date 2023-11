CDP chiude in anticipo collocamento di bond al retail

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -per il collocamento delle nuove(CDP) destinate al mercato retail.È stato infatti comunicato che, a seguito dellepari a pari a 2.000.000 di obbligazioni, CDP,(in qualità di responsabili del collocamento) si sono avvalsi, d'intesa tra loro, delladel periodo di offerta.La chiusura del periodo d'offerta è stata pertanto anticipata al. Pertanto, l'ultimo giorno per la raccolta delle adesioni all'Offerta, sia in sede che fuori sede, è il 15 novembre 2023 alle ore 13:00.Il valore nominale complessivo dell'offerta era stato già alzato da 1,5 miliardi di euro adi euro.