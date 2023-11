EQUITA, Intesa conferma Buy e apprezza solidità dividendi

Intesa Sanpaolo

EQUITA

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 4,3 euro) ilsu, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la" dopo la diffusione dei risultati nei primi nove mesi del 2023 Gli analisti scrivono che i, un "inizio positivo del 4Q" e il previsto sostegno futuro derivante dai recenti investimenti significativi hanno portato il management a proporre una proposta di dividendo per il 2023 (pagabile nel 2024) di 0,35 EUR/azione (yield del 9,7% all'attuale prezzo delle azioni), in linea con il 2022.Intesa Sanpaolo, aumentando al contempo la previsione sui dividendi 2023 a 0,35 EUR/azione (da 0,34 EUR/azione in precedenza), in linea con la guidance della società, assumendo l'utilizzo di circa 1,5 milioni di euro dalle riserve accumulate dopo la quotazione (10 milioni di euro). Tali riserve "offrono, migliorando la visibilità sull'obiettivo confermato del piano per il 2022-24 di distribuire più di 50 milioni di euro in dividendi cumulati", viene sottolineato.Gli analisti confermano la "visione positiva" sul titolo sulla base di: un; un, che consente sia una politica di dividendi gratificante (yield medio del 10% 2022-24 al prezzo attuale delle azioni, 9,7% 2023) sia la possibilità di accelerare la traiettoria di crescita della società impiegando il capitale in eccesso per potenziali acquisizioni.