Mercati europei positivi con focus su banche centrali

(Teleborsa) -. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una performance brillante, con l', che schizza del 2,09%, dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha rafforzato le aspettative su una politica monetaria dellache potrebbe aver raggiunto il picco. Sul fronte BCE, la presidente, ha preannunciato, nei giorni scorsi, che i tassi resteranno ai livelli attuali per un certo periodo.Sul mercato valutario, segno più per l', che mostra un aumento dell'1,52%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.965,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,77%.Lieve calo dello, che scende a +175 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,36%.su di giri(+1,76%),è stabile, riportando un moderato +0,2%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,39%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,45% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 31.307 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 14/11/2023 è stato pari a 3,16 miliardi di euro, con un incremento del 35,07%, rispetto ai precedenti 2,34 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,81 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+6,88%),(+6,67%),(+5,08%) e(+4,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,93%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,38%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.di Milano,(+10,84%),(+7,52%),(+6,20%) e(+5,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,69%.scende dell'1,91%.Calo deciso per, che segna un -1,9%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%