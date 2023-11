Seduta positiva in Piazza Affari sostenuta ancora dalle banche

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Sul fronte macroeconomico, nel Regno Unito a ottobre le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate a +17,8 mila da +9 di settembre, mentre l'inflazione spagnola di ottobre è stata confermata al +3,5% su anno. Occhi puntati anche sulla seconda stima dele all'L'è comunque tutta incentrata sul dato relativo ai, che sarà diffuso nel primo pomeriggio. Indicazioni ancora di un rallentamento potrebbero sostenere il movimento di recupero dei listini, soprattutto statunitensi, avviato nelle scorse settimane.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,071. L'è sostanzialmente stabile su 1.947,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 78,48 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +178 punti base, con ilche si posiziona al 4,47%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 29.060 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.978 punti. In moderato rialzo il(+0,33%); sui livelli della vigilia il(-0,04%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 3,71%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,00%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,14%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,11%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,04%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%.Tra i(+6,62%),(+3,01%),(+2,38%) e(+2,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,43%. Calo deciso per, che segna un -1,89%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,39%. Tentenna, che cede l'1,04%.