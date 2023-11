Somec, ricavi 9 mesi salgono a 280 milioni. Cresce peso divisione Mestieri

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha chiuso iconper 280 milioni di euro, in incremento del 22,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, beneficiando sia dello sviluppo organico del business (+16,3%), sia delle acquisizioni (+6,4%, interamente a beneficio della divisione Mestieri).In particolare, i ricavi della(progettazione e creazione di interior personalizzati) sono saliti a 74,2 milioni di euro rispetto ai 49,4 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio, registrando l'incremento più robusto, pari al +50,2%, e un aumento dell'incidenza sui ricavi di Gruppo, passata dal 21,7% al 26,5%."Questi risultati confermano il trend di crescita che sta vivendo il nostro Gruppo - ha commentato il- I, con la business unit dedicata alle architetture navali e facciate civili che beneficia dell'avanzamento delle commesse e Mestieri che accelera la propria corsa, in linea con il progetto di sviluppo che abbiamo programmato per questa divisione"."Nonostante la, che presenta diversi elementi di incertezza,- ha aggiunto - Lo dimostra l'ottimismo proveniente dal settore crocieristico, con consistenti ordinativi attesi già per il 2024 per nuove navi e refitting di navi esistenti, mentre proseguono i segnali positivi anche per Mestieri, sempre più apprezzata da committenti internazionali di alto profilo e sensibili al lusso, alla maestria artigianale e appassionati, come noi, alla bellezza del saper fare italiano".