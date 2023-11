Cy4Gate, 9 mesi in crescita. Acquista il 77,8% di IKS TN

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha chiuso iconpari a 43,6 milioni di euro, con un incremento del 67% circa rispetto al 30 settembre 2022. La società evidenzia una contribuzione a livello di mercato domestico pari al 57% ed al 43% sul mercato internazionale, irrobustendo così la presenza nel mercato estero.L'è pari a 3,2 milioni di euro rispetto ad un EBITDA di 1 milione (sul pro-forma al 30 settembre 2022 pari a 3,3 milioni). L'EBITDA Margin, data la stagionalità delle vendite, non è un indicatore significativo anche in considerazione dei costi sostenuti in maniera lineare durante il corso dell'anno e che quindi impattano negativamente la marginalità.Laè cash negative per 15,6 milioni di euro, in calo rispetto al 31 dicembre 2022 (positiva per 3,1 milioni) per effetto dell'acquisizione di DIATEAM e per l'assorbimento di cassa tipico dei primi nove mesi legato alla stagionalità del business"I primi nove mesi del 2023 si chiudono con una buona performance dei ricavi che a livello di Gruppo segna un incremento del 67%, pur permanendo la caratteristicadelle vendite, che, anche quest'anno, secondo le nostre stime dovrebbero avere una forte accelerazione nell'ultimo trimestre", ha commentato& General Manager di Cy4Gate.Cy4Gate ha inoltre comunicato di aver sottoscritto un. L'equity value di IKS TN, per il 77,8% è pari a. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del primo trimestre 2024, a seguito del verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui l'esito positivo della fusione per incorporazione di XTN Cognitive Security in IKS TN.XTN Cognitive Security è un'azienda italiana che opera nel settore della sicurezza informatica, con una fortissima esperienza su soluzioni orientate all'La società realizza in Italia il 100% dei ricavi. Ial 31 dicembre 2022: ricavi a 3 milioni di euro (con un aumento del 28% rispetto al FY21); EBITDA a 0,9 milioni (con un incremento del 30% rispetto al FY21); EBITDA margin al 30% (in crescita, dal 29% ca del FY21); PFN con -3,4 milioni (cassa positiva)."La nostra, mantenendo fede alle dichiarazioni che già in sede di IPO sottolineavano l'intenzione di fare di Cy4Gate un centro europeo di competenza tecnologica per il mondo cyber - ha aggiunto Galtieri- Abbiamo creato, pertanto, tutte le premesse utili a realizzare questa terza acquisizione che consolida il track record di M&A concluse nell'arco di due anni".