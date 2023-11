Effetto inflazione USA sulle borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l', dopo che i prezzi alla produzione americani hanno confermato il rallentamento inflazione negli USA. Dato che ha innescato l'ottimismo, tra gli investitori, sulla fine del ciclo restrittivo per le banche centrali.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. L'è sostanzialmente stabile su 1.961,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 76,85 dollari per barile, in forte calo dell'1,80%.Invariato lo, che si posiziona a +179 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,42%.in luce, con un ampio progresso dello 0,86%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,42%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 31.424 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 15/11/2023 è stato pari a 2,6 miliardi di euro, in calo di 561,8 milioni di euro, rispetto ai 3,16 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,69 miliardi di azioni, rispetto ai 0,81 miliardi precedenti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 5,37%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,76%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,25%.avanza dell'1,93%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.del FTSE MidCap,(+4,70%),(+3,51%),(+3,23%) e(+2,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,08%.Sensibili perdite per, in calo del 3,90%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,68%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,15%.