Industrie Chimiche Forestali, ricavi primi 9 mesi in salita a 60,3 milioni

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno idisi attestano a 60,3 milioni, a parità di perimetro (escludendo il contributo della divisione Langè) ai 56,8 milioni, rispetto ai 65,7 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente per effetto del protrarsi di condizioni economiche mondiali complesse che incidono sui consumi finali nei settori in cui il Gruppo ICF opera.L’ EBITDA è pari a Euro 6,5 milioni, a pari perimetro pari a Euro 6,8 milioni, in crescita del 35% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente, conche si attesta al 10,8% (12% a pari perimetro), in aumento rispetto al 30 settembre 2022 (EBITDA margin al 7,3%) e che conferma ilregistrato anche nei trimestri precedenti del 2023.del Gruppo risulta in miglioramento attestandosi a Euro 13,9 milioni, rispetto a Euro 15,8 milioni al 30 giugno 2023 anche a seguito della migliorata marginalità.