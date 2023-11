Piaggio sottoscrive con banche linea credito da 200 milioni

Piaggio

BNP Paribas

Bank of America

HSBC

Intesa Sanpaolo

Unicredit

(Teleborsa) -ha sottoscritto con un pool di banche una linea di credito revolving da 200 milioni di euro con, con opzione di estensione di un ulteriore anno a discrezione della Società.Il contratto è stato sottoscritto con-Banca Nazionale del Lavoro,, ING Bank,(tutte in qualità di mandated lead arrangers e bookrunners).L'operazione - spiega la società in una nota - è finalizzata principalmente ad estendere la durata della linea revolving di pari importo concessa dallo stesso pool di banche in scadenza a gennaio 2024 e consentirà di migliorare il profilo qualitativo del debito finanziario del Gruppo Piaggio, incrementandone ulteriormente la solida posizione di liquidità, la flessibilità finanziaria e la vita media residua.